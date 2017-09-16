Борисоглебск, Воронежская область, 16 сентября, 2017, 16:54 — ИА Регнум. Поисково-спасательная группа эвакуировала двух пилотов упавшего в районе Борисоглебска самолета Як-130. Об этом сообщает ТК «Звезда» со ссылкой на Минобороны Российской Федерации.

Mil.ru Самолёт Як-130

В военном ведомстве добавили, что пилоты, которые смогли направить падающий самолет в сторону от близлежащих построек, после приземления сразу вышли на связь.

«Их жизни и здоровью ничего не угрожает», — отметил источник в Минобороны РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 сентября в Воронежской области при выполнении учебно-тренировочного полета потерпел крушение самолет Як-130. ЧП произошло вблизи аэродрома «Борисоглебск».

Оба пилота успели катапультироваться.

Читайте также: В Воронежской области разбился учебно-боевой самолет Як-130