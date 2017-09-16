«Кристал Пэлас» 5-й матч подряд не смог набрать очки
Лондон, 16 сентября, 2017, 16:23 — ИА Регнум. 16 сентября между командами «Кристал Пэлас» и «Саутгемптон» был разыгран матч 5-го тура АПЛ. Матч завершился со счетом 0:1.
На 6-й минуте английский североирландский атакующий полузащитник Стивен Дэвис открыл счет, замкнув мяч в пустые ворота после рикошета — 0:1.
Статистика матча («Кристал Пэлас"/"Саутгемптон»)
Удары 10/8
Удары в створ 4/4
Владение 42%/58%
Фолы 12/13
На данный момент «Саугемптон» поднялся на 5-ю строчку, набрав 8 очков."Кристал Пэлас» остался на последней строчке без очков.
Составы на матч:
«Кристал Пэлас»: Хеннесси, Уорд, Дэнн, Шлупп, Фосу-Менса, Кабай, Макартур, Панчон, Лофтус-Чик, Таунсенд, Бентеке.
«Саутгемптон»: Форстер, Соареш, Есида, Худт, Дэвис, Тадич, Ромеу, Лемина, Редмонд, Лонг.
Главный арбитр матча: Роберт Мэдли.
Предупреждения: Кабай — 33, Панчон — 50, Уорд — 57, Макартур — 67, Лонг — 77, Дэнн — 82.
Голы: Дэвис 6 — 0:1.