Лондон, 16 сентября, 2017, 16:23 — ИА Регнум. 16 сентября между командами «Кристал Пэлас» и «Саутгемптон» был разыгран матч 5-го тура АПЛ. Матч завершился со счетом 0:1.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

На 6-й минуте английский североирландский атакующий полузащитник Стивен Дэвис открыл счет, замкнув мяч в пустые ворота после рикошета — 0:1.

Статистика матча («Кристал Пэлас"/"Саутгемптон»)

Удары 10/8

Удары в створ 4/4

Владение 42%/58%

Фолы 12/13

На данный момент «Саугемптон» поднялся на 5-ю строчку, набрав 8 очков."Кристал Пэлас» остался на последней строчке без очков.

Составы на матч:

«Кристал Пэлас»: Хеннесси, Уорд, Дэнн, Шлупп, Фосу-Менса, Кабай, Макартур, Панчон, Лофтус-Чик, Таунсенд, Бентеке.

«Саутгемптон»: Форстер, Соареш, Есида, Худт, Дэвис, Тадич, Ромеу, Лемина, Редмонд, Лонг.

Главный арбитр матча: Роберт Мэдли.

Предупреждения: Кабай — 33, Панчон — 50, Уорд — 57, Макартур — 67, Лонг — 77, Дэнн — 82.

Голы: Дэвис 6 — 0:1.