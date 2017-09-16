Екатеринбург, 16 сентября, 2017, 16:18 — ИА Регнум. Власти Свердловской области открыты к диалогу с пайщиками и дольщиками, пострадавшими от действий недобросовестных застройщиков, а вопросы жилищного строительства глава региона Евгений Куйвашев держит на личном контроле. Об этом он заявил на митинге по защите прав граждан — участников долевого и паевого строительства, который прошёл 16 сентября возле памятника основателям города.

Gubernator96.ru Митинг по защите прав пайщиков и дольщиков

Митинг собрал 5,5 тысяч человек. Кроме врио губернатора в нём участие приняли курирующие строительную отрасль члены правительства, омбудсмен Татьяна Мерзлякова, главы муниципалитетов, депутаты Заксобрания, представители застройщиков.

«Мы несколько лет занимаемся проблемой пайщиков и дольщиков, этот вопрос находится на моем личном контроле. Очень больно осознавать, что вы вложили свои личные средства, надеялись на скорый переезд в новые квартиры, но до сих пор остаетесь без жилья, за которое честно заплатили. Мы накопили большой опыт по решению проблем дольщиков. Сегодня создан координационный совет, который возглавляет мой первый заместитель, в него входят представители правоохранительных органов, надзорных органов. Поверьте, ни один дом, ни один жилой комплекс, испытывающий сейчас трудности, не останется без нашего внимания и помощи», — заявил Куйвашев.

Он также предложил инициативным группам разработать план-график встреч с координационным советом, чтобы индивидуально отработать алгоритмы решения для каждой строительной площадки.

«Сегодня, здесь мои сотрудники запишут каждого руководителя инициативной группы и в течение недели составят график встреч. Ответственным назначаю министра строительства и развития инфраструктуры Михаила Волкова», — дал поручение Евгений Куйвашев.

Татьяна Мерзлякова призвала собравшихся объединиться для решения общих задач. «Сегодня мы услышали от губернатора главную фразу, что все проблемные дома будут достроены, все люди будут заселены. Мы вместе с вами добьемся, чтобы виновные были наказаны. Надеюсь, что сегодняшний митинг объединит и власть, и общество для решения проблем дольщиков и пайщиков», — подчеркнула омбудсмен.

По данным пресс-службы губернатора, с 2012 года удалось решить проблемы по более 40 объектам. Среди них были очень тяжелые случае и для каждого разрабатывался индивидуальный алгоритм решения. Более 7 тысяч человек смогли получить свои квартиры.

Сейчас на учёте находятся 18 объектов, на которых идёт строительство 25 жилых домов. Среди них и малоэтажные жилые комплексы. По всем проблемным объектам составлена «дорожная карта», создан реестр граждан, чьи права нарушены.