Одесса, Украина, 16 сентября, 2017, 16:08 — ИА Регнум. В Киевском районе Одессы в результате пожара в детском спортивно-оздоровительном лагере «Виктория» погибли двое детей. Об этом, как передает телеканал «112 Украина», сообщает пресс-служба местной полиции.

Odesa.dsns.gov.ua На месте пожара

ЧП произошло в пятницу, 15 сентября, в двухэтажной деревянной постройке, расположенной на улице Дача Ковалевского.

«Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации ч.2 ст.270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) УК Украины, — отмечается в сообщении. — Продолжается следствие»

По предварительным данным, всего в доме во время пожара, площадь которого составила около 450 метров квадратных, находилось 42 ребенка.

В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники специальных служб.