Борисоглебск, Воронежская область, 16 сентября, 2017, 16:06 — ИА Регнум. Учебно-боевой самолёт Як-130 разбился во время учебно-тренировочного полета вблизи аэродрома «Борисоглебск» в Воронежской области. Об этом сегодня, 16 сентября, сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

Mil.ru Учебно-боевой самолёт Як-130

Сообщается, что учебно-боевой самолёт Як-130 разбился при выполнении учебно-тренировочного полёта вблизи аэродрома «Борисоглебск» в Воронежской области. Оба пилота самолёта успели катапультироваться. Кроме того они смогли направить падающий самолёт в сторону от близлежащих построек.

Оба пилота после приземления сразу же вышли на связь с командованием. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Для эвакуации пилотов в район аварии направлена поисково-спасательная группа.

Для расследования причин крушения учебно-боевого самолёта направлена специальная комиссия.