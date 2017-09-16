Санкт-Петербург, 16 сентября, 2017, 20:46 — ИА Регнум. В Центре искусства и музыки библиотеки им. В. Маяковского в Санкт-Петербурге 16 сентября состоялся заключительный принт-маркет I фестиваля киноплаката и киноарта PosterCon.

Дарья Драй ИА REGNUM Посетитель Postercon 2017

Дарья Драй ИА REGNUM Ярослав Баричко

На принт-маркете художники представили свои работы в форме плакатов, открыток и оригинальных артов. В мероприятии приняли участие магазин Illustore, который представили художники Елена Гнедкова и Александр Корникс; студия «Массив Деко», авторы которой создают картины на искусственно состаренном массиве дерева; Мария Конопатова, режиссер анимации, автор комиксов и художник, и другие.

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Дарья Драй ИА REGNUM Посетитель Postercon 2017

Известный петербургский художник Валериус провел мастер-класс, на котором посетители создали коллективную картину-комикс в авторской технике и получили боди-арт от художника.

В рамках принт-маркета был проведен «Ак-ук-цион». На публичном торге были разыграны запрещенные и редкие киноплакаты, коллекционные комиксы и книги, винил, принты и постеры с автографами художников, в том числе Джима Лоусона и Дмитрия Грозова, лимитированные шелкографии и футболки с изображениями, созданными Андреем Строгановым.

За музыкальное сопровождение на заключительном принт-маркете отвечал Василий Остроумов aka DJ Bazil, представивший саундтреки культовых кинолент.

Завтра, 17 сентября, пройдет финисаж, в рамках которого Ярослав Баричко и Илья Сергеев прочитают лекцию «Топовые художники альтернативных киноплакатов».

Также состоится показ документального фильма «24 на 36: фильм о кинопостерах» Кевина Бурке. Авторы фильма исследовали прошлое и настоящее мира киноплакатов, взяли интервью у владельцев галерей, художников и коллекционеров.

Дарья Драй ИА REGNUM Илья Сергеев

Традиционно посетители фестиваля встретятся с художниками и примут участие в викторинах по теме кино и киноплаката.

I фестиваль киноплаката и киноарта PosterCon проходит под эгидой Санкт-Петербургского Международного культурного форума. Мероприятие организовано галереей киноплаката и киноарта «АК» совместно с сетью библиотек им. В. В. Маяковского и продлится до 30 сентября.