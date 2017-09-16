Симферополь, 16 сентября, 2017, 15:56 — ИА Регнум. Вице-премьер правительства Крыма Владимир Серов заявил, что на полуостров доставлены две дополнительные мобильные газотурбинные электростанции (МГТС). Ещё две такие же установки прибудут к конце сентября. Об этом он заявил журналистам сегодня, 16 сентября.

Rumlin Мобильная газотурбинная электростанция в Крыму

«Уже две МГТС пришли и еще две должны быть до конца сентября прийти. Это даст нам дополнительные мощности и позволит нам дополнительно развиваться и иметь запас свободной электрической мощности», — рассказал Серов.

Данные дополнительные мобильные газотурбинные электростанции позволят отказаться в перспективе от веерных отключений при возникновении дефицита электроэнергии.

Напомним, в начале августа 2017 года в Крыму были отключены от электроснабжения ряд объектов из-за дефицита электроэнергии вызванного аномальной жарой.