Калуга, 16 сентября, 2017, 15:51 — ИА Регнум. Накануне освобождения Калужской области от немецко-фашистских захватчиков в регионе состоялся День открытия мемориальных досок Героям Советского Союза. Более 20 имен уроженцев калужской земли, совершивших ратные подвиги в годы Великой Отечественной войны, появились на зданиях школ области, где учились их воспитанники-герои, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Zskaluga.ru На торжественной церемонии открытия

Так, 15 сентября в средней школе села Перемышль прошло открытие Почетной Доски Героя. Церемония была посвящена участнику Великой Отечественной войны, Герою Советского Союза, бывшему выпускнику школы Ивану Ивановичу Сорокину. Внучка героя — Наталья Солохина рассказала, что её дед — рядовой Иван Сорокин, отважно сражался, защищая от гитлеровцев оборонительный рубеж на украинской земле в Киевской области. Красноармеец Сорокин погиб в бою, в котором до последнего патрона держал оборону.

В церемонии открытия школьной Почетной Доски Героя приняли председатель законодательного собрания области Виктор Бабурин, депутаты регионального парламента, родственники героя, учащиеся школы, жители села.

На митинге говорили, о том, что на Перемышльской земле родилось шесть Героев Советского Союза и поэтому открытие подобных Досок Героев, — это дань уважения к подвигу людей, которые вершившим Отечественную историю.

Спикер областного парламента Виктор Бабурин сказал: «Совсем недавно отгремели салюты в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Скоро мы будем праздновать уже 75 годовщину. Время летит быстро и стирает из памяти многие моменты. Очень правильно, что принято решение увековечить память героев, защищавших Родину. Вы будете показывать эту доску и рассказывать о подвиге вашего земляка своим детям».

Председатель калужского заксобррания предложил перенести останки Ивана Сорокина на родную перемышльскую землю из-за случаев осквернения воинских захоронений на территории нынешней Украины.

Виктор Бабурин поделился с собравшимися с идей отрыть на месте братского захоронения умерших красноармейцев в полевом госпитале города Козельска Всероссийский мемориал памяти и привлечь к его созданию представителей регионов, уроженцами которых были погибшие бойцы и командиры.

В тот же день, 15 сентября в Обнинске в школе №1 им. С. Т. Шацкого открыли новую мемориальную доску в честь выпускника — Героя Советского Союза Василия Мигунова.

Мероприятие было приурочено к 74-й годовщине освобождения Калужской области от немецко-фашистских захватчиков, которую жители региона отмечают 17 сентября.

«Наши выпускники воевали на фронтах Великой Отечественной войны, мужественно и героически защищая Родину. Более 50 — пали в боях, многие из них удостоены наград. И самая высокая награда была вручена нашему выпускнику Василию Мигунову. Имя Василия Мигунова увековечено в Обнинске названием улицы, которая берет начало от фасада нашей школы, на котором находится мемориальная доска. Это напоминание о его подвиге, о его жизни, о его мужестве», — сказала директор школы Галина Полякова.

Педагогически коллектив и ученики школы приготовили к мероприятию торжественную программу — прозвучал рассказ о жизни и подвигах Василия Мигунова, патриотические стихи и песни. Открытие новой мемориальной доски в его честь завершилось Минутой молчания и возложением цветов.

Напомним, годы Великой Отечественной войны калужская земля дала Родине 188 Героев Советского Союза. Ежегодно, в рамках реализации проекта Российского военно-исторического общества, именами героев-фронтовиков, будут увековечены памятные доски на школах региона.