Мадрид, 16 сентября, 2017, 15:51 — ИА Регнум. 16 сентября на стадионе «Сьюдад де Валенсия» был разыгран матч 4-го тура испанской Премьер-лиги между командами «Леванте» и «Валенсия». Матч завершился со счетом 1:1.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Ничья

На 31-й минуте испанский форвард Родриго открыл счет ударом головы после навеса Андреаса Перейры — 0:1.

Через 10 минут вингер сборной Македонии Энис Барди сравнял счет великолепным ударом в ближний угол после навеса с фланга — 1:1.

Статистика матча («Леванте"/"Валенсия»)

Удары 6/12

Удары в створ 3/6

Владение 48%/52%

Фолы 20/11

На данный момент «Леванте» идет на 6-м месте с 6-ю очками. «Валенсия» поднялась на 7-ю строчку, набрав 6 очков.

Составы на матч:

«Леванте»: Рауль, Аранда, Чема, Постиго, Лопес, Лерма, Барди, Лопес, Джейсон, Кампанья, Алегрия.

«Валенсия»: Нето, Мурильо, Гайа, Монтойа, Гарай, Парехо, Перейра, Кондогбия, Солер, Родриго, Мина.

Главный арбитр матча: Карлос дел Серро Гранде.

Предупреждения: Постиго — 3, Парехо — 15, Барди — 37.

Голы: Родриго 31 — 0:1, Барди 41 — 1:1.