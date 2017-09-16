Санкт-Петербург, 16 сентября, 2017, 14:51 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге задержаны бывшие и действующие сотрудники полиции, которые обвиняются в превышении должностных полномочий и пытках людей. Об этом сегодня, 16 сентября, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

George Hodan Арест

Сообщается, что Следственное управление СК России по Санкт-Петербургу ведет расследование уголовного дела, возбужденного по пункту «а» части 3 статьи 285 УК РФ (превышение должностных полномочий).

В рамках расследования уголовного дела были задержаны: Артем Морозов и Андрей Барашков, которые ранее занимали должности заместителя начальника и оперуполномоченный уголовного розыска 70 отдела полиции УМВД России по Невскому району Санкт-Петербурга соответственно.

Также были задержаны оперуполномоченные уголовного розыска данного отдела полиции Сергей Котенко, Кирилл Бородич, Александр Ипатов и исполняющий обязанности заместителя начальника отдела полиции Михаил Антоненко.

По версии следствия 26 апреля 2017 года Антоненко, Бородич, Котенко и Морозов задержали и избили местного жителя возле одного из домов по проспекту Солидарности. Они подозревали задержанного в незаконном обороте наркотиков.

Вышеупомянутые полицейские доставили задержанного в свой отдел полиции, где продолжили жестоко избивать его, используя электрошокер и дубинки. Кроме того, они прижигали ноздри носа задержанного сигаретой.

Далее полицейские сфальсифицировали документы, на основании которых подвергшийся пыткам задержанный был привлечен к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.

Второй эпизод противоправных действий этих «оборотней в погонах» произошел 18 мая. Морозов, Котенко и Ипатов зашли в букмекерскую контору, расположенную на улице Дыбенко. Там они повредили имущество и порвали паспорта находившихся в конторе лиц. Затем они задержали и доставили в свой отдел полиции охранника букмекерской конторы.

В отделе полиции от охранника требовали дать показания о якобы скупке им имущества добытого преступным путем. Чтобы добиться нужных показаний, Барашков облил кипятком спину задержанного, не давая снять одежду.

Однако нужных показаний от охранника они добиться не смогли. В итоге «полицейские» отпустили задержанного ими охранника букмекерской конторы.

Следствием были проведены обыски по месту жительства и работы задержанных. Были изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела, а также боеприпасы.

В настоящее время решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения и предъявления им официальных обвинений.