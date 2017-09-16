Обнинск, Калужская область, 16 сентября, 2017, 14:47 — ИА Регнум. К гибели 5-летнего мальчика, который 12 сентября 2017 года выпал из окна квартиры, расположенной на 13 этаже многоквартирного дома в городе Обнинске, возможно невольно причастен отец ребёнка. Об этом 16 сентября сообщил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела процессуального контроля СУ СКР по Калужской области Дмитрий Одинцов.

George Hodan Окна

По его словам, проверка показала, что в тот злополучный день мальчик находился в квартире с отцом и несовершеннолетним старшим братом. Трагедия могла произойти при попустительстве отца ребенка, бывшего в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина сам открыл окно в комнате, где находился пятилетний сын, и самонадеянно не принимал мер к обеспечению его безопасности.

По результатам проверки в отношении отца мальчика возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Максимальное наказание, предусмотренное санкцией по данной статье лишение свободы на срок до двух лет. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, жилищно-бытовые условия жизни детей нормальные, семья полная, характеризуется положительно. Также известно, что ребенок был гиперактивным, в связи с чем на пластиковых окнах в квартире были сняты ручки в целях обеспечения безопасности.

Напомним, с начала весенне-летнего сезона в Калужской области произошло семь падений детей из окон. В основном это дети в возрасте от двух до четырёх лет, из благополучных семей. Практика показывает, что чаще всего маленькие дети выпадают из окон, закрытых москитными сетками.