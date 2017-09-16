Тегеран, 16 сентября, 2017, 13:59 — ИА Регнум. Командующий Военно-космическими силами (ВКС) Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир-Али Хаджизаде заявил, что Исламская Республика Иран обладает обладает собственными 10-тонными снарядами, которые затмевают самое мощное неядерное оружие США. Об этом сегодня, 16 сентября, сообщает Press TV.

Fl295 Американская бомба GBU-43 «Мать всех бомб»

«В нашем распоряжении есть 10-тонные бомбы. Они могут быть запущены с самолётов Ильюшина, и они очень разрушительны», — заявил бригадный генерал Амир-Али Хаджизаде.

Генерал не был оригинален и назвал это оружием «отцом всех бомб».

Напомним в апреле 2017 года ВВС США впервые применили в афганской провинции Нангархар сверхмощную фугасную авиационную бомбу GBU-43. Эту бомбу также называют «матерью всех бомб».

Данный боеприпас был сброшен на подземные пещеры, используемые боевиками террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Стоит отметить, что Папа Римский Франциск раскритиковал подобные названия для боеприпасов.

«Мне было стыдно, когда я впервые услышал название «мать всех бомб». Мать даёт жизнь, а это несёт смерть, и мы называем это устройство матерью. Что же происходит?» — прозвучал вопрос понтифика подобно гласу вопиющего в пустыне.