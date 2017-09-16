* ИГ — запрещённая в России организация

Дамаск, 16 сентября, 2017, 13:38 — ИА Регнум. В районе сирийского города Дейр-эз-Зор группа боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сдалась на милость сирийской правительственной армии. Об этом сегодня, 16 сентября, сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в сирийских армейских кругах.

Onedio.com Сирийская армия

Точной информации о том, при каких обстоятельствах сдались боевики пока нет. Источник уточнил, что речь идёт о небольшом числе террористов.

В среде сирийского армейского руководство считают, что факт начала сдачи боевиков под Дейр-эз-Зором свидетельствует о том, что их положение катастрофические и оказывать длительное сопротивление они не в состоянии.

В данный момент сирийские правительственные силы при поддержке ВКС России и отрядов ополчения зачищают территорию вокруг Дейр-эз-Зора. Военным удалось отбросить боевиков на пять-семь километров на восток от городской черты, за реку Евфрат.