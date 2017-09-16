Тюмень, 16 сентября, 2017, 13:39 — ИА Регнум. В регионах «тюменской матрешки» участились выходы бурых медведей к людям. Рост популяции косолапых несоразмерен с кормовой базой лесов. Нынешний недород ягод, грибов и кедровых орехов вынуждает медведей выходить в населенные пункты за пропитанием.

Wykop.pl Русский мишка

Охотников на медведя — единицы

В Тюменской области медведи с наступлением осени, чтобы набрать жирок для зимней спячки, в поисках пищи стали часто выходить в села и деревни, сообщает региональное Госохотуправление. Видели взрослого медведя в окрестностях села Черное. В деревне Супра Вагайского района взрослое животное разграбило пасеку, стащило гуся и на школьном дворе перевернуло мусорные контейнеры. Также медведицу и медвежонка видели на окраине деревни Кульмаметская. Косолапых в населенные пункты гонит голод: из-за неурожая кедровых орехов, ягод и грибов в 2017 году. Сейчас медведей отпугивают от поселений выстрелами в воздух, так как косолапые боятся громких, дребезжащих и резких звуков. Для отпугивания медведя хороши также стук палкой по пустому ведру или железному тазу, хлопки, сигнал автомобиля. Охотоведы выезжают на каждый сигнал о появлении «топтыгиных» в деревнях.

По данным регионального Госохотуправления, в лесах Тюменской области в 2003 году насчитали 660 медведей, в 2004 — 720, по данным на апрель 2017 года — 2 154. Вероятность встретить медведя высока в Уватском, Вагайском и Тобольском районах. Причем в Уватском районе насчитывается около тысячи бурых медведей, в Вагайском и Тобольском их более 200.

Охота на бурого медведя в Тюменской области, а также в Югре и ЯНАО, началась с 1 августа и продлится до 30 ноября 2017 года. Лимит на добычу медведя, который в 2017 году составил в Тюменской области 290 особей, или 13,5% от общей численности. Лимит осваивается наполовину: охотников, способных пойти на медведя — единицы.

Госпошлина за разрешение на добычу объектов животного мира стандартная и составляет 650 рублей. Согласно данным портала госуслуг, сбор за пользование объектом животного мира «медведь» в Тюменской области и автономных округах — 3000 рублей.

Медведи вышли к аэропорту

Медведи частые гости и в населенных пунктах Югры. Отметим, что информация о том, что в Приобском районе медведь растерзал женщину, не подтвердилась. А гулявший возле аэропорта Нягани косолапый был выслежен и убит егерем. Напомним, крупный хищник прогуливался возле взлетно-посадочной полосы и здания аэропорта Нягани. Нервничали и пассажиры, и сотрудники аэровокзала: люди боялись выходить на улицу. Жителям Нягани это напомнило ситуацию, когда в 2015 года медведи стали захаживать в город. Тогда несколько косолапых буквально поселилась на местной свалке. В службе по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Югры находится на данный момент 15 заявлений о столкновении медведей с человеком, передает Ura.ru.

В окружном управлении рыбного и охотничьего хозяйства отмечают рост популяции бурых медведей. Если в 2015 году насчитывалось 60 особей, то в 2016 году число бурых медведей увеличилось на 420 особей. Бурых медведей в Югре, по данным регионального Госохотуправления насчитывается на данный момент более 7,1 тысяч особей. Установленный лимит на отстрел — около 879 особей.

«Медведь у хантов считается священным животным, — поясняют в департаменте природных ресурсов ХМАО. — В прошлом добыча его обычно была результатом коллективной охоты и сопровождалась ритуальным праздником. В настоящее время основные мотивы охоты на этого зверя — получение трофейной шкуры и ценной мясной продукции. С целью исключения заражения людей трихинеллёзом мясо этого хищника должно обязательно проходить ветеринарную экспертизу. Лекарственное значение имеют жир и желчь медведя. Высоко ценятся медвежьи шкуры, которые в заготовки, как правило, не поступают. В целом же добыча медведя чаще носит случайный характер».

Ямальские медведи нападают на оленей и людей

Серьезные последствия встречи человека с медведем отмечены на Ямале. По сообщению СКР, 14 сентября 2017 года в Надымском районе ЯНАО в 10 метрах от автодороги «Сургут-Салехард» обнаружено тело мужчины. Предположительно, это пропавший десять дней назад вахтовик. Личность погибшего не известна — дактилоскопия пока не дала результатов. Следователи предполагают, судя по характеру ран, что погибшего задрал медведь. На данный момент проведен осмотр места происшествия и назначена судебно-медицинская экспертиза, которая должна установить точную причину смерти мужчины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бурый медведь растерзал в августе 2015 года отца восьмерых детей. Тело 46-летнего оленевода было найдено в 38 километрах от села Самбург Пуровского района. Мужчина, занимавшийся в тундре выпасом стада оленей, на своей упряжке выехал от места, которое занимало его стойбище, для заготовки полозьев на нарты. В связи с тем, что оленевод долго не возвращался, его товарищи отправились на поиски. В итоге, 29 августа они обнаружили тело погибшего с множественными рваными ранами головы и тела.

Сразу три медведя напали на оленевода в Приуральском районе ЯНАО летом 2017 года. Как сообщает газета «Красный Север», молодой человек дежурил ночью возле стада домашних оленей.

«Ближе к утру услышал шум и переполох среди животных, побежал туда и увидел троих медведей, они пытались напасть на оленей. У меня ружья не было, только большая палка. Закричал на них, двое из мишек стали убегать, а третий развернулся и бросился на меня. Но, изловчившись, я все же ударил его крепко палкой и опять закричал. Все смешалось… Почувствовал боль в руке… А потом уже вижу, что и этот медведь уходит… После я уже плохо соображал…» — сообщил пострадавший изданию.

Санавиацией молодой оленевод, получивший рваные раны, был доставлен в Воркуту и спасен.

Анализ материалов оценки численности бурого медведя отмечает стабильность состояния данного вида по сравнению с 2016 годом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте природно-ресурсного регулирования ЯНАО. Численность бурого медведя в общедоступных охотничьих угодьях автономного округа в 2016 году составила 2 122 особей. По сравнению с 2015 годом численность медведя незначительно снизилась. Что связано с возникновением в июле — августе 2016 года обширных пожаров лесных угодий в Пуровском, Красноселькупском и Надымском районах.

Отметим, бурый медведь обитает на территории всех административных районов ЯНАО, в том числе заселяет южную часть полуостровов Ямал и Гыданский. Всего за период с 2013 года по 2016 год численность бурого медведя в ЯНАО увеличилась в три раза. Выросло и число случаев выхода животных к населенным пунктам, в большинстве — в Пуровском и Шурышкарском районах. Лимит на добычу бурого медведя в 2017 году в ЯНАО определен на 210 особей.