Москва, 16 сентября, 2017, 13:14 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал, что он больше всего ценит в людях. Об этом глава Российского государства поведал в интервью государственному телеканалу Киргизии, опубликованному сегодня, 16 сентября.

Kremlin.ru Владимир Путин и Алмазбек Атамбаев

«Самое главное для меня — это надёжность; одна из важнейших характеристик надёжности — это умение исполнять то, о чём договаривались, держать слово», — рассказал Путин.

В Киргизии продакшн-студия «Взгляд» проводит серию передач, которая представляет собой интервью с мировыми лидерами, которые говорят о действующем президенте Киргизии Алмазбеке Атамбаеве.

В этом году Атамбаев покидает свой пост. Интервью с Путиным было посвящено совместной работе двух глав государств. Президент России отметил, что именно надёжностью обладает президент Атамбаев.

«Он человек, который держит слово. С ним сложно договариваться, но если уж о чем-то договорились, — он идет до конца в исполнении тех договоренностей, которые достигнуты. Что и я стараюсь делать со своей стороны. Я это в людях очень ценю», — сказал Путин.

Российский президент считает, что именно благодаря Аттамбаеву Киргизия смогла повысить авторитет на внешнеполитической арене после после двух «революций».

Журналистка спросила Путина: пошел бы он разведку с Атамбаевым?

«Я уже в разведке не работаю. Хотя разведка всегда со мной. Мы с ним занимаемся не менее важным делом — государственной работой. На мой взгляд, у нас неплохо получается», — ответил президент России.