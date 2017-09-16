Ялта, Крым, 16 сентября, 2017, 15:06 — ИА Регнум. В Ялте 15 сентября стартовал II международный кинофестиваль «Евразийский мост», участие в котором примут фильмы из России, Италии, Китая и других стран.

Фото пресс-служба фестиваля «Евразийский мост» Фестиваль «Евразийский мост»

Перед началом церемонии открытия фестиваля состоялась пресс-конференция, в которой участвовали идейный вдохновитель кинофестиваля Никита Михалков, глава Республики Крым Сергей Аксенов, министр культуры Крыма Арина Новосельская и программный директор фестиваля Кирилл Разлогов. Они рассказали о месте проведения фестиваля, особенностях программы и поделились планами восстановления Ялтинской киностудии. По словам Аксенова, все документы по восстановлению студии уже оформлены, и к октябрю планируется собрать рабочую группу по этому вопросу. Глава республики также подчеркнул, что Крым становится центром, куда приезжают мэтры кинематографа, отметив, что свои работы привезли режиссеры из восьми стран.

На церемонии открытия по красной ковровой дорожке прошли Никита Михалков, Екатерина Носик, Сергей Шакуров, Олеся Судзиловская, Эвелина Блёданс, Алена Чехова, Вячеслав Тельнов и Олег Иванов.

В состав жюри конкурса игрового кино вошли куратор международных проектов России со странами Балканского полуострова Владимир Ястреба и российская актриса Олеся Судзиловская. Возглавил жюри британский режиссер Гарет Джонс.

Оценивать работы документального конкурса будут французский режиссер Патрик Казаль, российский режиссер и продюсер Андрей Осипов и актриса Екатерина Носик.

В ходе церемонии также были объявлены победители Открытой премии российской кинопрессы «Резонанс». В номинации «Дебют года» победил фильм «Время первых» Дмитрия Киселева. «Лучшим фильмом года» стал «Монах и бес», награду получил автор музыки Александр Соколов.

Завершилась церемония открытия показом фильма «Салют-7» Клима Шипенко, в главных ролях — Владимир Вдовиченков и Павел Деревянко.

Впервые фестиваль «Евразийский мост» прошел в 2016 году. Идея его создания принадлежит режиссеру Никите Михалкову, который в 2014 году на презентации фильма «Солнечный удар» предложил организовать в Крыму фестиваль для возрождения и популяризации крымского кинематографа в евразийском пространстве и дал бы импульс к укреплению международных культурных связей.