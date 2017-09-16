Донецк, 16 сентября, 2017, 12:03 — ИА Регнум. Полномочный представитель Донецкой Народной Республики в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Денис Пушилин прокомментировал заявление канцлера Германии Ангелы Меркель, которая назвала предложение президента Владимира Путина разместить миротворцев ООН в Донбассе «интересным». Об этом сегодня, 16 сентября, сообщает телеканал RT.

Andrew Butko Денис Пушилин

По словам Пушилина, конфликт в Донбассе давно был бы исчерпан, если бы Германия, Франция и США открыто не толкали Украину на новые кровавые авантюры. Полпред подчеркнул, что иностранные державы совершенно не заботятся об интересах граждан республик — приоритет для них имеют интересы отдельных политиков.

В связи с этим Пушилин напомнил печальный опыт развала Югославии и события в Хорватии и Сербской Краине.

Сербская Краина — бывшее непризнанное сербское государство на территории Республики Хорватии. Сербская Краина была создана как ответ на действия хорватских республиканских властей, взявших курс на отделение от Югославии, и выражала стремления сербского населения Хорватии остаться в составе Югославии.

Сербская Краина существовала в период с 1991 по 1995 год и была основана на территории Республики Хорватии в составе Социалистической Федеративной Республики Югославия (СФРЮ, просуществовавшая до 1992 года).

На территории Сербской Краины действовала миротворческая миссия ООН, однако во время наступления хорватской армии (операция «Молния» и операция «Буря» в 1995 году), эти миротворцы ничего не сделали для предотвращения эскалации вооружённого конфликта и сдерживания хорватского наступления. При этом Хорватию открыто поддерживали США и страны НАТО, которые по дипломатическим каналам сдерживали президента Союзной Республики Югославия (сербский осколок СФРЮ) Слободана Милошевича, так и не оказавшего никакой помощи Сербской Краине.

В итоге Сербская Краина была ликвидирована, а более 250 тысяч сербов были вынуждены бежать с родной земли, на которой они жили ещё с раннего Средневековья.

Пушилин подчеркнул, что ДНР и ЛНР не хотят повторить печальный опыт Сербской Краины.

Он пояснил, что если бы западные страны действительно хотели мира в Донбассе, то избрали бы для этого мирные методы, не прибегая к замаскированному проникновению военных сил ООН на всю территорию народных республик.

Пушилин подчеркнул, что надобность в миротворцах есть только на линии фронта, а на контролируемой Донецком и Луганском территории, а также на российской границе все спокойно.

Также Пушилин напомнил, что западные страны и Украина не желают обсуждать с ДНР и ЛНР параметры миротвторческой миссии. При этом всем очевидно, что при введении миротворческой миссии должно быть согласие конфликтующих сторон. Согласия республик пока спросить никто не удосужился, поэтому ввод будет нецелесообразным, заключил полпред.