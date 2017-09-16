Тбилиси, 16 сентября, 2017, 11:38 — ИА Регнум. Новой целью Грузии на пути европейской интеграции является вступление в Шенгенскую зону, пишет грузинское издание «Резонанси», подводя итоги прошедших за последние дни встреч глав МИД Грузии, Украины и Молдавии в Эстонии, а затем делегаций парламентов этих стран в Италии, на озере Комо.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Грузии

«С целью еще большего сближения этих трех государств с Евросоюзом на стадии разработки находится новая концепция — «Восточное парнерство плюс», которая вместе с другими возможностями в перспективе предусматривает возможность вступления участников программы в Шенгенскую зону», — пишет автор.

По его информации, с рекомендацией принятия Грузии в Шенгенскую зону выступили члены Европарламента. В беседе с изданием первый заместитель госминистра Грузии по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Арчил Караулашвили пояснил, что инициатива «Восточное партнерство плюс» зародилась в парламентских кругах стран ЕС и предусматривает дальнейшее углубление сотрудничества с партнерскими странами.

«Это предусматривает углубление сотрудничества в разных направлениях. Например, возможность таможенного союза или вступление в Шенгенскую зону, расширение доступа на рынок Евросоюза, более активное участие в его программах, более широкое участие в сотрудничестве по вопросам безопасности», — сообщил Караулашвили, но пояснил, что это пока всего лишь инициатива, и на предстоящем саммите Восточного партнёрства в Брюсселе вопрос принятия Грузии в Шенгенскую зону в повестке дня не стоит и рассматриваться не будет.

«Пока все это рассматривается лишь в политическом формате», — отметил Арчил Караулашвили.