Торонто, Канада, 16 сентября, 2017, 13:44 — ИА Регнум. Зрительское жюри фестиваля в Торонто среди 48 картин программы «Современное мировое кино» будет оценивать и фильм российского режиссера Бориса Хлебникова «Аритмия». Фильм уже получил признание и награды на отечественном «Кинотавре» и на международном фестивале в Карловых Варах. О том, почему этой картине практически обеспечен успех у зрителя, рассказывает постоянный автор ИА REGNUM Людмила Лис.

Рекламный плакат фильма «Аритмия»

Фильм касается тем, понятных в любом уголке земного шара — маленький человек, страдающий от ударов судьбы, удушающих сетей бюрократии и наглости бездарных чинуш. Главный герой фильма — врач «скорой», и это совсем не ново для кинематографа. Но фильм — нечто гораздо большее, чем «производственный роман» из жизни медиков. Он — о непростой науке любить, доверять и понимать вопреки навязанным социумом стереотипам, общественным и личным несовершенствам.

Главные герои фильма, супруги Олег и Катя — оба медики, каждый день сталкивающиеся со страданием и смертью, он — на выездах, она — в приемном покое. Олег совершенно измучен, пытается найти разрядку в алкоголе и уже не может быть для Кати тем, кого ей так не хватает — «настоящим мужчиной», надежным плечом. Предложение о разводе Олег встречает как что-то вполне логичное, так как сам чувствует, что не может обеспечить жене надежный тыл и благополучие, все то, чего она, по его мнению, достойна. И Катя ужасается своему отражению в его глазах, образу меркантильной, себялюбивой женщины. Беда в том, что в наше время для очень и очень многих эгоизм стал нормой.

Сила характеров главных героев способна вдохновлять и давать надежду, несмотря на видимую беспросветность их жизни и жизни пациентов, к которым приезжает бригада «скорой». Катя и Олег, к сожалению, не способны бороться с социальным злом, не могут позволить себе счастье отцовства и материнства, зато они ежедневно сражаются со смертью. Они ангелы, которые спасают и хранят, а ангелы не размножаются…

Подробнее о фильме «Аритмия» читайте здесь: «Аритмия» — диагноз для фестиваля в Торонто

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