Тирасполь, 16 сентября, 2017, 11:11 — ИА Регнум. «Надо опираться на помощь России, не забывая про Украину, которая также является гарантом переговорного процесса», — такую установку дал главе приднестровского МИД Виталию Игнатьеву президент ПМР Вадим Красносельский на состоявшейся в Тирасполе встрече по итогам визита Игнатьева в Москву, передает корреспондент ИА REGNUM.

Vestipmr.info Флаг Приднестровской Молдавской Республики

Глава государства подчеркнул, что Россия — стратегический союзник Приднестровья, и она «слышит» приднестровскую сторону, однако необходимо выстраивать отношения и с Киевом.

Диалог с Украиной, по словам Красносельского важен, например, в вопросе об участии приднестровского автотранспорта в международном движении. «Украинская сторона должна понимать, что мы конструктивны, идем на определенные условия, но есть грань, за которую мы перейти не можем, как бы этого ни хотела молдавская сторона. Должен быть компромисс, но компромисс общий, а не только со стороны Приднестровья. На сегодняшний день — это один из первоочередных вопросов», — подчеркнул президент.

Еще один, имеющий непосредственное отношение к Украине, вопрос, на котором остановился глава государства, — разблокирование железнодорожного движения через станцию Слободка. «Насколько мне известно, украинская сторона идет нам навстречу и готова разблокировать работу станции. Возобновлению движения препятствует Молдова. Необходимо вместе с украинскими коллегами, как гарантами переговорного процесса, убедить молдавскую сторону снять запрет», — сказал Красносельский.

На встрече также обсуждался вопрос о депортации Молдавией представителя Верховного совета ПМР в России Ольги Гукаленко, которая постоянно проживает в Приднестровье. «Она, в соответствии с договоренностями переговорного процесса, представила доказательства своего постоянного пребывания в Приднестровье. Но, тем не менее, молдавская сторона нарушила обязательства, взятые на себя в переговорах, и ряд международных конвенций, включая право человека на свободу передвижения, встречу с родными, свободу выбора места жительства. Я обратился к молдавской стороне с требованием предоставить объяснения, а также приложить усилия для скорейшего разрешения данной ситуации. Мой молдавский коллега пообещал направить информацию в самое ближайшее время», — сообщил Игнатьев.

Президент в этой связи отметил, что «прецедент с задержанием Ольги Гукаленко носит серьезный характер, который затрагивает права приднестровских граждан».

«Она имеет приднестровское гражданство и постоянно прописана здесь. Данная ситуация может иметь определенные последствия. Прошу добиться пояснений от молдавской стороны и не снимать этот вопрос с повестки до его полного разрешения», — подчеркнул он.

ИА REGNUM напоминает, что в начале недели в пресс-службе Национальной гвардии Украины сообщили об усилении войск на границе с ПМР. Ранее, с 20 мая Киев ужесточил блокаду Приднестровья, запретив провоз продовольственных грузов в Приднестровскую Молдавскую Республику. А до конца 2017 года Киев и Кишинев планируют установить совместный контроль на всем протяжении приднестровско-украинской границы на территории Украины. Это нарушает законодательство самой Украины, а также означает введение полной пограничной блокады Приднестровской Молдавской Республики и полного контроля над всеми потоками людей и товаров через ПМР со стороны Молдавии в нарушение ранее достигнутых договоренностей. По подсчетам приднестровских властей, это нанесет прямой ущерб экономике ПМР в размере около $40 млн, а также оставит без работы и средств к существованию около 10% населения республики.