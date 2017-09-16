Москва, 16 сентября, 2017, 11:07 — ИА Регнум. Пять постоянных членов Совета Безопасности Организации Объединённых Наций на будущей неделе (18−24 сентября) обсудит инициативу Франции по созданию Контактной группы по ситуации в Сирийской Арабской Республике. Об этом сегодня, 16 сентября, заявил французский посол в Москве Сильви Берманн, сообщает телеканал RT.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Он сообщил, что постпреды Франции, Великобритании, России, США и Китая обсудят вопрос о переходе к политической фазе урегулирования конфликта в Сирии в связи с близящимся завершением боевых действий.

«Мы считаем, что важно переходить к политической фазе разрешения конфликта в Сирии. Вопрос по этой контактной группе и её формату будет обсуждаться пятью постоянными членами Совета безопасности ООН, в том числе Россией, на следующей неделе в Нью-Йорке», — сказал Берманн.

Напомним, в июле 2017 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна меняет подход к сирийскому урегулированию. Париж больше не требует отстранения от власти законного сирийского президента Башара Асада, а сосредотачивается на борьбе с терроризмом в Сирии.