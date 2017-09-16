Кишинёв, 16 сентября, 2017, 10:53 — ИА Регнум. Глава МИД Молдавии Андрей Галбур «изучил со своим литовским коллегой» Линасом Линкявичюсом, обращение Молдавии в ООН с просьбой обсудить вопрос о выводе российских войск из Приднестровья. Как сообщило молдавское государственное ИА Moldpres, тема поднималась и обсуждалась в ходе состоявшегося визита Линкявичюса в Кишинев, приуроченного к 25-летию установления дипломатических отношений между двумя странами.

Pxhere.com Они изучают...

О позиции литовской стороны на этот счет ничего не сообщается. На пресс-конференции по итогам встречи с Линкявичюсом Галбур отметил, что «традиционно, обсуждались региональные вопросы, в том числе связанные с процессом урегулирования приднестровской проблемы».

Глава литовского МИД в свою очередь выразил благодарность за то, что Молдавия «стала первой страной в мире, признавшей независимость Литвы». Дипломат заверил, что Литва и впредь будет поддерживать Молдову на европейском пути, и в реализации реформ, которые изменят жизнь граждан к лучшему.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе постоянный представитель Молдавии при ООН Виктор Морару сообщил, что Кишинёв обратился в ООН с просьбой включить в повестку дня сентябрьской сессии Генеральной ассамблеи пункта о «полном выводе иностранных вооружённых сил с территории Молдавии». После этого посол Молдавии Андрей Негуца был вызван в МИД России. Молдавскому дипломату было передано, что Москва рассматривают инициативу Кишинёва как недружественный шаг, «игнорирующий подлинные первопричины и реалии присутствия ограниченного российского воинского контингента на Днестре».

14 сентября пресс-секретарь председателя сессии Генассамблеи Бренден Варма сообщил накануне, что дискуссии по вопросу о включении в повестку Генассамблеи ООН инициативы Молдавии о выводе российских войск из Приднестровья отложены до октября. «В соответствии с договорённостью между делегациями заинтересованных стран, генеральный комитет принял решение отложить рассмотрение этого пункта до следующей встречи, которая пройдёт в октябре», — сказал Варма.

В МИД Молдавии назвали «не соответствующей действительности» информацию о том, что ООН отсрочила рассмотрение инициативы Кишинева, подтвердив при этом, что она будет рассматриваться на одной из сессий в октябре.