Санкт-Петербург, 16 сентября, 2017, 15:23 — ИА Регнум. На могиле Михаила Врубеля на Новодевичьем кладбище в Санкт-Петербурге появится памятник. С инициативой установки мемориала выступила организация «Помним всех поименно». Сегодня, 16 сентября, корреспонденты ИА REGNUM побывали в мастерской, где ведется работа над скульптурой, и пообщались с представителем организации.

Дарья Драй ИА REGNUM Создание нагробного памятника Михаиля Врубеля и его жены

О том, что гранитный постамент на могиле Врубеля — часть незаконченного мемориала, работа над которым была прервана из-за Первой Мировой войны, активисты узнали случайно. Спустя некоторое время команда приняла решение самостоятельно завершить скульптурную часть надгробия известного художника. Для сбора средств на проект запущена кампания на сайте planeta.ru. Особенность работы над памятником заключалась в том, что новое скульптурное решение нужно было привязать к уже существующему основанию, при этом учитывая, что рядом с художником похоронена его супруга Надежда Забела-Врубель.

Общественная организация «Информационно-аналитический центр «Помним всех поимённо» занимается вопросами увековечения памяти погибших при защите Отечества и сохранения исторической памяти на территории России и 45 стран ближнего и дальнего зарубежья уже более десяти лет.

«Весной 2014 года, посещая Новодевичье кладбище, мы в очередной раз увидели, что личность такого колоссального масштаба не имеет памятника на могиле, — рассказывает Галина Савельева, президент организации «Помним всех поименно». — Мы провели небольшое расследование, которое подтвердило, что он действительно не завершен. Но никакой информации о том, каким задумывал его автор, не нашлось. Чтобы устранить историческую несправедливость, нужно было новое решение. Идею поддержал наш добрый друг и соратник — архитектор Рафаэль Даянов. Оставалось найти скульптора, который бы взялся за эту работу. Мы некоммерческая организация, поэтому нам нужен был скульптор, который, во-первых, взялся бы за неё бескорыстно, а во-вторых, выполнил её достойно».

Дарья Драй ИА REGNUM Создание нагробного памятника Михаиля Врубеля и его жены

В качестве скульптора был выбран член союза художников России, выпускник Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А.Л. Штиглица Максим Ведерников. Как рассказывает Галина Савельева, скульптор долго обдумывал, стоит ли браться за работу над мемориалом, и спустя шесть месяцев, в декабре 2015 года, приехал в Санкт-Петербург из родного Миасса. Совместно с руководителем Архитектурного бюро «Литейная часть-91» Рафаэлем Даяновым они приступили к работе.

Уже через месяц на заседании рабочей группы Законодательного собрания Санкт-Петербурга «По увековечению памяти» команда представила проект памятника: фигура Михаила Врубеля, укутанная в «ломанные» каменные одежды, видны только голова и руки художника; на боковой части скульптуры располагается барельеф супруги Врубеля.

«В работе Максим вдохновлялся полотнами Врубеля, поэтому решение пришло само — фигура художника вырастает из природного роскошества», — поясняет Галина Савельева.

Дарья Драй ИА REGNUM Создание нагробного памятника Михаиля Врубеля и его жены

Над барельефом Надежды Забелы-Врубель работала скульптор Екатерина Пильникова, член союза художников России, выпускница «Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина» при Российской академии художеств.

«Работа оказалась достаточно масштабной и ёмкой. И мы нашли ещё одного скульптора, чтобы выполнить барельеф супруги. Нам показалось, что это должна сделать именно женщина. И мне кажется, мы не ошиблись, потому что Катя отлично справилась», — говорит Галина Савельева.

Дарья Драй ИА REGNUM Создание нагробного памятника Михаиля Врубеля и его жены

Работа скульпторов полностью была завершена в мае 2016 года. Размеры скульптурной части памятника составляют около двух с половиной метров в высоту, общая высота с постаментом — три с половиной метра.

Несмотря на то, что работа над мемориалом подходит к завершению, финансовый вопрос остается открытым.

«Наш проект не коммерческий, он поистине народный. Число участливых и неравнодушных людей и организаций вдохновляет. И даже несмотря на это, нам нужна помощь, — делится Галина Савельева. — Сейчас мы запустили сбор денег на отливку на краудфандинговой платформе «Планета.ру». Мы не можем без работы мастеров, но и не все мастера могут себе позволить работать бесплатно. Когда мы узнавали цены, нам ниже 1 млн рублей не назначали. В процессе поисков мы нашли Мастерскую искусственного камня Эдуарда Гуцко, который пошёл нам на встречу и предложил достаточно оптимальные условия — 350 000 рублей за памятник. Нам в любом случае нужно рассчитаться с мастерской, и мы очень рассчитываем на помощь».

На данный момент проект собрал на краудфандинговой площадке 110 тыс рублей. Сбор средств завершится 25 сентября.

Дарья Драй ИА REGNUM Создание нагробного памятника Михаиля Врубеля и его жены

Торжественное открытие памятника состоится уже 25 сентября на Новодевичьем кладбище. После этого организация «Помним всех поименно» планирует установить памятник на могиле Михаила Перхина, ведущего мастера фирмы «Фаберже».