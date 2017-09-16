Екатеринбург, 16 сентября, 2017, 09:44 — ИА Регнум. Участники акции против свалки на 12-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги доставлены в полицию. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Алексеев ИА «Красная Весна» Приехала полиция

Акция была несанкционированной. Теперь её участникам грозит административная ответственность.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, активисты выступали против свалки на 12 километре ЕКАД. Отметим, официально она считается закрытой. Но, по словам активистов, мусор туда свозят до сих пор.