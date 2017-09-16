Екатеринбург, 16 сентября, 2017, 09:27 — ИА Регнум. В Екатеринбурге на 12 километре кольцевой автодороги проходит акция против несанкционированной свалки мусора. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Алексеев ИА «Красная Весна» Акция против свалки в Екатеринбурге

Четверо активистов пристегнули себя наручниками к проволоке ограждения. Они скандируют «Долой мусор, долой свалки!». В руках у них плакаты с призывами к борьбе против свалок.

Охранники свалки заявляют, что территорию засыпают щебнем. В то же время, как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в момент акции к свалке подъехал самосвал. Видимо, его планировали разгрузить на территории. Увидев толпу людей, водитель развернулся и уехал.