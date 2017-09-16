Антрацит, ЛНР, 16 сентября, 2017, 09:08 — ИА Регнум. В городе Антрацит в Луганской Народной Республике прогремел взрыв. Об этом сегодня, 16 сентября, сообщает телеканал «Луганск 24».

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Сообщается, что сработало неустановленное взрывное устройство рядом со зданием военного комиссариата.

«В городе Антрацит в результате взрыва неустановленного взрывного устройства, заложенного под бордюр, предположительно, тротиловой или аммонитовой шашкой, повреждено остекление двух окон здания военного комиссариата», — заявил официальный представитель министерства по чрезвычайным ситуациям ЛНР Вячеслав Третьяков.

О жертвах или пострадавших информация не поступала.