Вашингтон, 16 сентября, 2017, 08:58 — ИА Регнум. Тропический шторм «Норма» в Тихом океане усилился до урагана и угрожает мексиканскому побережью. Об этом сегодня, 16 сентября, сообщает Национальный центр США по предупреждению ураганов.

skeeze Ураган

Сообщается, что «Норма» будет продолжать усиливаться в течение ближайших нескольких дней. В настоящее время сила ветра в урагане «Норма» достигла 121 километра в час.

Сейчас ураган находится у западного побережья Мексики и движется на северо-запад со скоростью чуть больше 3 километров в час.

Есть вероятность, что ураган поразит южные части мексиканского штата Нижняя Калифорния, в котором расположено множество туристических курортов.