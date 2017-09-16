Берлин, 16 сентября, 2017, 08:15 — ИА Регнум. В Берлине в результате стрельбы в одном из ночных клубов погиб один человек, пострадали ещё трое. Об этом сегодня, 16 сентября, сообщает пресс-служба полиции Берлина.

BenjaminNelan Стрельба

«Ночью в Хоэншёнхаузене в результате стрельбы перед ночным клубом три человека получили ранения, один убит», — сказано в сообщении берлинской полиции.

В данный момент полиция устанавливает причины произошедшего. Начато расследование.

Стоит отметить, что в Германии подобные происшествия не редкость. Так в германском городе Констанц, расположенном на берегу Боденского озера, в одном из ночных клубов произошла стрельба. Инцидент имел место в июле 2017 года. Тогда также погиб один человек.