Кито, 16 сентября, 2017, 08:09 — ИА Регнум. Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что в его кабинете была установлена скрытая видеокамера, которая работала без его ведома. Об этом Морено написал накануне, 15 сентября, в своём аккаунте в сети микроблогов Twitter.

Agencia de Noticias ANDES Ленин Морено

«Я в шоке и в ярости! Скрытая камера в моём кабинете, которой управляют дистанционно. Это — преступление против частной жизни», — написал Морено.

Он отметил, что скрытая видеокамера была установлена, предположительно, семь или восемь лет назад, и президент не был об этом предупреждён.

Напомним, Ленин Морено выиграл президентские выборы в Эквадоре, которые состоялись в мае 2017 года. Он является давним соратником предыдущего президента Эквадора Рафаэля Корреа, который правил страной 10 лет.