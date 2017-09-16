Берлин, 16 сентября, 2017, 07:53 — ИА Регнум. Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что предложение президента Российской Федерации Владимира Путина о размещении на линии фронта в Донбассе миротворческой миссии ООН является «интересным». Об этом она сказала в интервью медиагруппе Funke.

Иван Шилов ИА REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель

Напомним, президент Путин на последнем саммите БРИКС в Китае заявил, что Россия внесет на рассмотрение Совета Безопасности ООН резолюцию о размещении миротворцев в Донбассе на линии фронта.

При этом российский лидер сразу же подчеркнул, что миротворцы ООН будут только охранять сотрудников Специальной мониторинговой миссии (СММ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Для ввода миротворцев необходимо разведение противоборствующих сторон и соблюдение режима перемирия. Кроме того, Киев должен обсудить параметры миротворческой миссии с представителями Донецкой и Луганской Народных Республик.

В Киеве однако заявили, что готовы обсуждать введение миротвторцев только на всю территорию Донбасса, в том числе на участок границы России с ДНР и ЛНР. Также украинская сторона подчеркнула, что в миротворческой миссии не должно быть российских войск и никаких обсуждений с представителями ДНР и ЛНР Украина вести не будет.

Таким образом, идея о миротворческой миссии ООН в общем-то умерла.

Однако Меркель заявила, что это «интересное» предложение со стороны президента России. Видимо она рассчитывает оказать влияние на украинские власти по вопросу миротворческой миссии.

Меркель заявила, что миротворцы должны получить доступ туда, где размещены представителя СММ ОБСЕ. Кроме того, для введения «голубых касок» необходимо соблюдение режима перемирия.

«Должен быть достигнут значительный прогресс, которого мы, к сожалению, пока не наблюдаем», — заявила Меркель, говоря о режиме перемирия.

Кроме того, канцлер Германии подчеркнула, что предложение Путина не даёт повода смягчать санкции ЕС против России.

«В этом направлении мы должны дальше работать, но это ростки, которые не дают повода для смягчения санкций», — заключила Меркель.