Вашингтон, 16 сентября, 2017, 07:00 — ИА Регнум. Сенатор Джон Маккейн считает, что Конгресс США должен принять закон, который запретил бы президенту Дональду Трампу и Пентагону ограничивать трансгендерам доступ у службе в вооруженных силах, передает Associated Press.

Defense.gov Трансгендеры в армии США

Согласно заявлению сенатора, он считает, что любому гражданину США, который соответствует военным стандартам, должно быть позволено служить в армии — не взирая на его гендерное самоощущение или сексуальную ориентацию.

Группа сенаторов во главе с Маккейном уже выработала поправки в законодательство, которые гарантируют трансгендерам сохранение права на службу в армии США.

Напомним, 26 июля президент СШАДональд Трамп объявил, что введет запрет на службу трансгендеров в вооруженных силах страны. Впервые людям с подобными пристрастиями было позволено состоять в армии в 2016 году, когда прежний министр обороны Эштон Картер снял на это запрет.

В настоящий момент Министерство обороны «прорабатывает вопрос» со службой трансгендеров в армии — у главы Пентагона Джеймса Мэттиса есть полгода на принятие окончательного решения.

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