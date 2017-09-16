Берлин, 16 сентября, 2017, 06:00 — ИА Регнум. Поводов для смягчения антироссийских санкций пока нет, заявила федеральный канцлер Германии Ангела Меркель в интервью Funke.

European People's Party Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель

Комментируя предложение Москвы по введению миротворческой миссии ООН на линии разграничения в Донбассе, Меркель благосклонно отнеслась к нему, сказав, что оно «интересно». Она уточнила, что миротворцев, призванных защищать представителей ОБСЕ, нужно допускать повсюду, где только присутствуют представители миссии.

Однако, по словам немецкого лидера, пока прогресса в перемирии нет: Берлин его, «к сожалению, не видит».

«В этом направлении мы должны дальше работать, но это ростки, которые не дают повода для смягчения санкций», — сказала политик.

Напомним, Меркель и другие высокопоставленные представители Европейского союза не раз ссылались на санкции как на метод побуждения Москвы «к выполнению Минских соглашений». Российское руководство также неоднократно отмечало, что избавление от санкций не является приоритетной задачей Москвы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, предложение ввести в Донбасс миротворческий контингент ООН было озвучено российским президентом Владимиром Путиным. Целью введения миротворцев названо обеспечение безопасности представителей ОБСЕ.

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