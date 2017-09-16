Пхеньян, 16 сентября, 2017, 05:36 — ИА Регнум. Интенсивная работа по повышению качества военного потенциала Северной Кореи будет продолжена для возможности ответного удара по США, заявил глава КНДР Ким Чен Ын, сообщает Yonhap.

Rusjev.net Руководитель КНДР Ким Чен Ын

«Необходимо продолжать и прямо форсировать повышение качества нашей военной ударной мощи, чтобы можно было нанести ответный ядерный удар, который США не смогли бы вынести», — цитирует южнокорейское агентство главу КНДР.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ким Чен Ын заявил, что между Пхеньяном и Вашингтоном должен быть достигнут силовой паритет.

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В свою очередь США военный вариант воздействия на Пхеньян не исключают. Так, советник американского президента по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил, что после санкций на Пхеньян, возможно, придется надавить военными методами.

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