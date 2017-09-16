Канзас-Сити, США, 16 сентября, 2017, 05:37 — ИА Регнум. Суд США приговорил террориста из Канзаса, удерживавшего в заложниках судью, к пожизненному заключению без права условно-досрочного освобождения в течение 20 лет, передает Associated Press.

George Hodan Суд

Генеральный прокурор штата Канзас Дерек Шмидт сообщил, что 34-летний Джейсон Линн Николс из Гарден-Сити был признан виновным по всем пунктам обвинения, в том числе по обвинению в терроризме.

Николс незаконно проник в дом судьи канзаского города Гарден-Сити в мае 2016 года и взял его в заложники, после чего позвонил в казначейство города и потребовал предоставить ему информацию о доходах и налогах жителей города.

Через несколько часов при вмешательстве полиции судья был отпущен на свободу, а Николс помещен за решетку.

За свою выходку 34-летний гражданин США был обвинен в терроризме, похищении человека, попытке кражи со взломом, нападении на представителя власти при отягчающих обстоятельствах.

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