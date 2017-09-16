Советник Трампа рассказал о военном сценарии ответа КНДР
Вашингтон, 16 сентября, 2017, 04:52 — ИА Регнум. Военный ответ Пхеньяну на его ракетную и ядерную активность рассматривается Пентагоном как один из возможных сценариев, сообщает Reuters.
Как заявил Герберт Макмастер, советник американского президента по национальной безопасности, Вашингтон почти совсем исчерпал свои дипломатические возможности. Впрочем, как и санкционные.
«Военные меры все еще рассматриваются», — сказал Макмастер.
Представитель Белого дома уточнил, что военный сценарий не является предпочтительным для Вашингтона.
Напомним, очередная информационная волна поднята вокруг Северной Кореи после пуска ракеты средней дальности «Хвасон-12», которая 15 сентября пересекла территорию Японии над островом Хоккайдо и упала в воды Тихого океана.
Событие бурно обсуждается на международном уровне. В связи с действиями Пхеньяна в очередной раз были упомянуты Россия и Китай.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, китайский посол в США Цуй Тянькай посоветовал Вашингтону «воздержаться от угроз» в адрес Пхеньяна и стремиться к диалогу.