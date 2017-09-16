Вашингтон, 16 сентября, 2017, 04:52 — ИА Регнум. Военный ответ Пхеньяну на его ракетную и ядерную активность рассматривается Пентагоном как один из возможных сценариев, сообщает Reuters.

Gage Skidmore Президент США Дональд Трамп

Как заявил Герберт Макмастер, советник американского президента по национальной безопасности, Вашингтон почти совсем исчерпал свои дипломатические возможности. Впрочем, как и санкционные.

«Военные меры все еще рассматриваются», — сказал Макмастер.

Представитель Белого дома уточнил, что военный сценарий не является предпочтительным для Вашингтона.

Напомним, очередная информационная волна поднята вокруг Северной Кореи после пуска ракеты средней дальности «Хвасон-12», которая 15 сентября пересекла территорию Японии над островом Хоккайдо и упала в воды Тихого океана.

Событие бурно обсуждается на международном уровне. В связи с действиями Пхеньяна в очередной раз были упомянуты Россия и Китай.

Читайте подробнее: Тиллерсон призывает Китай и Россию вразумить КНДР

Как ранее сообщало ИА REGNUM, китайский посол в США Цуй Тянькай посоветовал Вашингтону «воздержаться от угроз» в адрес Пхеньяна и стремиться к диалогу.