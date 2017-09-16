Вашингтон, 16 сентября, 2017, 04:41 — ИА Регнум. Посол Китая в Вашингтоне Цуй Тянькай посоветовал Соединенным штатам «воздержаться от угроз» в сторону Северной Кореи и стремиться к диалогу, передает Reuters.

U.S. Department of Agriculture Цуй Тянькай

«США следует воздерживаться от новых угроз. Они должны делать больше, чтобы найти эффективные пути для возобновления диалога и переговоров», — считает посол КНР.

Посол отметил, что США стоит «делать гораздо больше, чем сейчас» для достижения мира и сотрудничества на Корейском полуострове.

«Честно говоря, я думаю, что Соединенные штаты должны делать гораздо больше, чем сейчас, чтобы было реальное эффективное международное сотрудничество в этом вопросе», — пояснил посол.

Напомним, 3 сентября КНДР провели шестые испытания атомной бомбы на своей территории, причем на этот раз — водородной. 15 сентября, военные Северной Кореи в очередной раз запустили баллистическую ракету над территорией Японии.

С осуждением КНДР в очередной раз выступили США, Южная Корея, Япония и Совет безопасности ООН. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в ответ заявил, что испытания будут продолжаться до момента, пока КНДР не достигнет «паритета» в военной силе с США.