Москва, 16 сентября, 2017, 04:28 — ИА Регнум. Правильным реакцией на забредающих в город лосей будут спокойные действия издалека: лося не надо раздражать, а просто издалека отгонять веточкой, чтобы животное вернулось в лес, сообщил российский телеведущий Николай Дроздов.

Pxhere.com Раздраженный лось

Комментируя появление лосей в Москве, журналист объяснил это поиском нового места обитания и отсутствием в московской и подмосковной лесополосе волков и браконьеров. Лосей стало много: в подмосковных лесах их численность достигла оптимального значения.

«Их нужно немножко сторониться, не раздражать, а потихонечку, издалека отгонять веточкой в лес, сказать «кыш-кыш». А то лось может с испугу человеку навредить — ударить копытом, например», — цитирует Дроздова агентство «Москва».

Ранее 15 сентября на трассе возле станции метро «Выхино» был замечен лось, который, спасаясь от погони, бросился в пруд. Спасатели провели операцию по спасению животного из воды.