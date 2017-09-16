Прага, 16 сентября, 2017, 04:08 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Чехии Любомир Заоралек получил черепно-мозговую травму в результате ДТП, передает Reuters.

Minister of Foreign Affairs of the Czech Republic Любомир Заоралек

О ранении Заоралека сообщила пресс-секретарь МИД Чехии Ирена Валентова.

«Он (глава МИД Чехии Любомир Заоралек — прим. ИА REGNUM ) получил травму головы, но его состояние хорошее», — пояснила Валентова.

Сообщается, что Заоралеку уже оказали необходимую помощь в больнице. Дальше министру предстоит лечиться самостоятельно.

Стоит отметить, что в последнее время политики Восточноевропейских стран все чаще стали попадать в ДТП.

Так, в феврале 2017 года в соседней Польше попала в серьезную аварию премьер-министр страны Беата Шидло, месяцем ранее — министр обороны Польши Антоний Мациревич попал в аварию, в которой столкнулись восемь автомобилей, еще ранее — президент Польши Анджей Дуда.

О последствиях травм голов высокопоставленных политиков для международных отношений можно только догадываться.

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