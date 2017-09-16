Акербат, Сирия, 16 сентября, 2017, 04:07 — ИА Регнум. Основные дороги в районе города Акербата разминированы в рамках подготовки перед наступлением на Дейр-эз-Зор, сообщил журналистам Александр Лапин, глава штаба группировки войск ВС РФ в Сирии.

Mil.ru Инженерно-саперные войска в Сирии

«На данное время продолжается зачистка и разминирование Акербата, мы совместными усилиями очистили все дорожные направления, основные дорожные магистрали и сегодня эта работа продолжается», — отметил Лапин.

По словам главы российского штаба, при освобождении Акербата от террористов группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были убиты более тысячи боевиков. Сейчас идет завершающая стадия очистки восточной части Сирии от террористов.

Напомним, блокада города Дейр-эз-Зор, осажденного ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с 2014 года, была прорвана в начале сентября 2017 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 сентября в районах юго-восточнее города были уничтожены склады вооружения и боеприпасов, узлы связи и пункты управления террористов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По объектам боевиков ударили из Средиземного моря российские подводные лодки.

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