Мехико, 16 сентября, 2017, 03:48 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Мексики Луис Видегарай считает предложение о регулярном пересмотре соглашения о Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА), которое намерены предложить США, «странным» и «излишним», передает Reuters.

PresidenciaMX 2012-2018 Луис Видегарай

«Кажется излишним и странным добавлять в соглашение обязательный пересмотр каждые пять лет», — считает Видегарай.

По словам главы МИД Мексики, соглашение НАФТА и так «имеет гораздо более гибкий механизм выхода», так что предложение о ежепятилетнем пересмотре соглашения не имеет смысла.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября министр торговли США Уилбур Росс заявил, что Белый дом намерен добиться внесения в соглашение НАФТА пункта о пересмотре договоренностей каждые пять лет. По словам Росса, данный пункт позволил бы Канаде, Мексике и США получить «регулярный форум, в ходе которого можно исправить то, что не получилось так, как задумывалось».

Напомним, переговоры по НАФТА начались летом 2017 года по инициативе президента США Дональда Трампа. Американский лидер изначально планировал вывести Соединенные Штаты из всех международных договоров о свободной торговле, однако в случае НАФТА пошел на компромисс — изменение условий договора в сторону «большей выгоды» для США.