Нью-Йорк, США, 16 сентября, 2017, 03:36 — ИА Регнум. Реформирование Организации Объединенных Наций при помощи декларации, предложенной администрацией американского президента Дональда Трампа, вряд ли возможно. Москва, вероятнее всего, не подпишет документ, сообщил журналистам постпред России при ООН Василий Небензя.

edgarwinkler ООН

«Не уверен, что мы подпишем эту декларацию, — сказал он. — Многие из идей, которые там изложены, они, конечно, важны и идут в русле предложений, который выдвигает генеральный секретарь, но декларацией реформу ООН не проведешь».

Напомним, США предложили резолюцию по реформированию ООН. Как сообщила 15 сентября Никки Хейли, американский постпред при ООН, согласие с идеей Вашингтона высказали 120 стран-членов организации.

Детальное обсуждение реформы будет проходить на специальном форуме, намеченном на 18 сентября.

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Стоит отметить, что Трамп поднял тему реформирования ООН сразу же после прихода к власти.