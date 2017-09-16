Нью-Йорк, США, 16 сентября, 2017, 03:23 — ИА Регнум. Суд Бруклина отклонил апелляцию мексиканского наркобарона Хоакина Коротышки Гусмана о незаконности его экстрадиции в США, передает Reuters.

(сс) succo Суд

Адвокаты настаивали, что экстрадиция Гусмана нарушала нормы, установленные договором между Мексикой и США. По этой причине защита Гусмана требовала отозвать обвинение их клиента.

Однако суд счел нарушения незначительными и не касающимися существа дела.

«У нас нет протеста или возражений со стороны Мексики, а также нет четкого положения договора о выдаче между Соединенными Штатами и Мексикой, которое было бы нарушено, — заключил судья Брайан Коган. — Таким образом, просьба обвиняемого об отклонении обвинительного заключения, основанная на предполагаемом нарушении правил экстрадиции, отрицается».

Напомним, наркобарон Коротышка — лидер мексиканского наркокартеля «Синалоа» Хоакин Гусман Лоэра был арестован в Мексике январе 2016 года, а затем перевезен в США. До этого он уже дважды оказывался в руках правоохранительных органов (в 1993 и 2014 годах), но совершал побег.

Рассмотрение дела Коротышки по существу должно начаться в окружном суде Бруклина только в апреле 2018 года. Наркобарону грозит пожизненное заключение.

В настоящее время власти США также разыскивают с целью конфискации доходы наркобарона, которые, по некоторым оценкам, могут составлять порядка $14 млрд.