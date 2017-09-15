Тель-Авив, Израиль, 16 сентября, 2017, 02:32 — ИА Регнум. Блогер Александр Лапшин, который 20 июля 2017 г. был приговорён в Азербайджане к трём годам лишения свободы за посещение Нагорного Карабаха, а 11 сентября был помилован президентом Азербайджана, опроверг сообщения азербайджанских СМИ о том, что якобы пытался покончить с собой в тюрьме.

trend.az Александра Лапшина из бакинского аэропорта доставляют в тюрьму

О том, что Лапшин совершил попытку суицида рассказал помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов.

«Лапшин накануне (10 сентября — ИА REGNUM ) пытался покончить с собой. Однако тюремные надзиратели вовремя смогли предотвратить попытку суицида. Блогеру оказана необходимая медицинская помощь, и сейчас он находится под наблюдением врачей», — заявил Гасанов.

Лапшин, который уже находится в Израиле, в своём блоге «категорически опроверг азербайджанскую официальную ложь насчет якобы попытки самоубийства в бакинской тюрьме 10.09.17».

«Президент Алиев по версии азер-СМИ проявил гуманизм и пожалев бедолагу-самоубийцу решил его помиловать через день после мифической попытки самоубийства», — написал Лапшин.

По его словам, ночью с 10 на 11 сентября 2017, когда он уже засыпал в своей камере №10 бакинской тюрьмы, вдруг в двери раздался скрип ключа и дверь приоткрылась.

«Я лежал спиной к двери и не успел даже встать, как какие-о фигуры уже схватили меня за шею, руки и затем несколько ударов кулаками в бок. Больше я не помню ничего. Следующие воспоминания уже из реанимации центральной бакинской клиники, где я лежал подключенный к приборам, с катетором на причинном месте и кислородной маской на лице. Еще сломали два зуба и вся спина и бок в гематомах», — написал Лапшин.

Он полагает, что убийц либо вспугнули, либо их цель была в большей степени направлена на дискредитацию власти Алиева в Азербайджане.

«Моя смерть в бакинской тюрьме была бы на руку целому ряду лиц из ближайшего окружения президента Алиева, которые вне всяких сомнений считают, что ему пора на покой. Подчеркну, что это моя версия, пусть и основанная на схожих мыслях ряда зарубежных азербайджанцев-журналистов и демократической оппозиции, вынужденных жить вдали от родины», — считает блогер.

Он также проинформировал, что прошёл комплексное обследование в одной из израильских клиник, где врачи указали, что характер ряда травм напоминает скорее физическое насилие, но не попытку самоубийства. По его словам, врачи обратили внимание на глубокий след от удушения справа на шее ближе к плечу, но это не совсем характерно для самоубийства, поскольку при подвешивании этот след обычно в районе уха.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, посетившего в апреле 2011 года и в октябре 2012 года Нагорный Карабах Александра Лапшина по требованию властей Азербайджана задержали 14 декабря 2016 года в Минске.

Прокуратурой Азербайджана 40-летний блогер обвинялся в публичных призывах к нарушению территориальной целостности Азербайджана и в отсутствии необходимых документов при пересечении государственной границы страны.

В январе Генеральная прокуратура Белоруссии приняла решение об экстрадиции Александра Лапшина в Азербайджан. Блогер обжаловал это решение в Минском городском суде, который 26 января признал законным постановление заместителя генерального прокурора Белоруссии о выдаче его для осуществления уголовного преследования по статьям 281.2 и 318.2 УК Азербайджана.

7 февраля Верховный суд Белоруссии оставил в силе решение об экстрадиции. В тот же день Александр Лапшин был выдан Азербайджану.

10 февраля генеральная прокуратура Белоруссии фактически подтвердила, что за решением о выдаче блогера Александра Лапшина Азербайджану стоит лично Александр Лукашенко, а белорусские суды и прокуратура лишь пытались придать экстрадиции правовой статус.