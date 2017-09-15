Пхеньян, 16 сентября, 2017, 01:44 — ИА Регнум. Лидер Корейской Народной Демократической Республики Ким Чен Ын заявил, что реальной целью Северной Кореи является достижение «паритета» в военной силе с США, передает Reuters.

(сс) Tormod Sandtorv Агитационный плакат КНДР

«Наша конечная цель — установить паритет реальной военной силы с США и заставить правителей США не осмеливаться больше угрожать войной КНДР», — говорится в заявлении северокорейского лидера.

Государственные СМИ Северной Кореи, цитирующие заявление, отмечают, что военная сила страны растет с каждым днем.

Напомним, 3 сентября КНДР провели шестые испытания атомной бомбы на своей территории, причем на этот раз — водородной.

Вчера, 15 сентября, военные Северной Кореи в очередной раз запустили баллистическую ракету над территорией Японии.

Однако до достижения Северной Кореей «паритета» в военной силе с Соединенными Штатами, имеющими самую мощную армию в мире, военный бюджет более $600 млрд и поддержку сателлитов во всех регионах планеты, пока еще далеко.