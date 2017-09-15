Нью-Йорк, США, 16 сентября, 2017, 01:21 — ИА Регнум. Очередной ракетный удар Северной Кореи является угрозой для всех государств, входящих в Организацию Объединенных наций, со ссылкой на заявление Совета Безопасности ООН сообщает Reuters.

Wikimedia.org Зал заседаний Совета Безопасности ООН

«Совбез подчеркивает, что это угроза не только региона, но всем государствам — членам ООН», — говорится в сообщении.

Напомним, очередной ракетный пуск Пхеньян осуществил утром 15 сентября. В результате в Совбезе ООН было созвано совещание — по инициативе США и Японии.

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В Южной Корее спешно созвали совет национальной безопасности. После переговоров южнокорейский лидер Мун Чжэ Ин назвал невозможным ведение диалога с Пхеньяном и пригрозил Северной Корее полным уничтожением.

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Сеул демонстративно запустил свои баллистические ракеты, одна из которых пролетела 250 км и точно поразила цель в Японском море.

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