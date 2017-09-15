Анкара, 16 сентября, 2017, 00:59 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назначил совещание по безопасности на 22 сентября — военные и правительственные чиновники будут обсуждать «ответные действия» на референдум о независимости Иракского Курдистана, передает Associated Press.

R4BIA.com Президент Турции Реджеп Эрдоган

По словам Эрдогана, руководство Иракского Курдистана «политически недееспособно», если все-таки намерено проводить референдум о независимости региона от Ирака 25 сентября.

Турецкая сторона считает, что вопрос независимости Иракского Курдистана может «взорвать» регион, в котором кроме курдов проживают туркоманы, арабы и христиане.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября парламент Иракского Курдистана не стал отменять или переносить дату референдума о независимости — несмотря на то, что его отмены добиваются центральное правительство и парламент Ирака, Турция и США.

Также 15 сентября «Упрямство» пока еще иракской провинции стало предметом переговоров между премьер-министром Ирака Хайдером аль-Абади и премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом.