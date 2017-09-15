Вашингтон, 16 сентября, 2017, 00:39 — ИА Регнум. Обвинения американского государственного секретаря Рекса Тиллерсона в российской «атаке на основы демократии» сделаны на фоне собственных нулевых достижений, сообщил член Совфеда Алексей Пушков в Twitter.

Office of the President-elect Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон

Комментируя одно из последних высказываний Тиллерсона, Пушков обратил внимание на их сходство с привычной русофобской риторикой сенатора (штат Аризона, США) Джона Маккейна.

«Тиллерсон копирует Маккейна, рассуждая об «атаках России на основы демократии», — написал он. — Лучше бы рассказал о своих достижениях на посту. Они нулевые».

Напомним, Маккейн известен множеством своих однообразных антироссийских высказываний, суть которых сводится к тому, что «во всем виновата Россия».

Стоит отметить, что президент России Владимир Путин не рассматривает их как нечто вызывающее. Так, в интервью режиссеру Оливеру Стоуну он сказал:

«Понимаете, в Соединенных Штатах много таких сенаторов. К сожалению. На самом деле он для меня даже немножко симпатичен. Он симпатичен мне своим патриотизмом и своей последовательностью в защите интересов своей страны».

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При этом последнее высказывание Тиллерсона, который, в отличие от сенатора Маккейна, несет на своем посту ответственность за дипломатические отношения Вашингтона и Москвы, сделано на фоне предыдущих заявлений Государственного департамента о надеждах на диалог с Россией.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 сентября Тиллерсон заявил, что «Россия угрожает демократическим соседям». По его словам, «честным и свободным» выборам в США угрожает именно Москва, впрочем, как и «фундаментальным основам американской демократии».