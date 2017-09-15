Кишинёв, 16 сентября, 2017, 00:31 — ИА Регнум. В МИД Молдавии назвали «не соответствующей действительности» информацию о том, что ООН отсрочила рассмотрение предложенного Кишиневом для внесения в повестку дня Генассамблеи ООН вопроса о выводе российских войск из Приднестровья. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе молдавского ведомства, ходатайство Молдавии «внесено в список дополнительных пунктов, предложенных для включения в повестку дня Генассамблеи» и будет рассмотрено на одной из сессий в октябре.

Флаг Молдавии

«Информация, распространенная в прессе, в том числе об отсрочке ООН рассмотрения предложенного Республикой Молдова пункта, не соответствует действительности. Генеральная Ассамблея ООН не рассматривала этот вопрос», — заявили в молдавском МИД.

Напомним, пресс-секретарь председателя сессии Генассамблеи Бренден Варма сообщил накануне, что дискуссии по вопросу о включении в повестку Генассамблеи ООН инициативы Молдавии о выводе российских войск из Приднестровья отложены до октября. «В соответствии с договорённостью между делегациями заинтересованных стран, генеральный комитет принял решение отложить рассмотрение этого пункта до следующей встречи, которая пройдёт в октябре», — сказал Варма.

Как передавало ИА REGNUM, в августе постоянный представитель Молдавии при ООН Виктор Морару сообщил, что Кишинёв обратился в ООН с просьбой включить в повестку дня ближайшей сессии Генеральной ассамблеи пункта о «полном выводе иностранных вооружённых сил с территории Молдавии».

После этого посол Молдавии Андрей Негуца был вызван в МИД России. Молдавскому дипломату было передано, что Москва рассматривают инициативу Кишинёва как недружественный шаг, «игнорирующий подлинные первопричины и реалии присутствия ограниченного российского воинского контингента на Днестре».