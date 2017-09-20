Генпрокуратуру просят лишить «ВИМ-Авиа» лицензии
Москва, 20 сентября, 2017, 09:26 — ИА Регнум. Общественная организация «Общероссийское объединение пассажиров» (ООП) направила письмо в генеральную прокуратуру с целью провести проверку в отношении авиакомпании «ВИМ-Авиа» в связи с массовыми задержками рейсов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил заместитель председателя объединения Илья Зотов. По итогам обращения в ООП надеются лишить компанию лицензии на международные перелёты. Данная мера позволит дисциплинировать остальные компании, чтобы не допускать задержки рейсов без оснований.
«За последние 4 месяца (май-август) компания «ВИМ-Авиа» задержала 240 рейсов более чем на 2 часа. При этом 11 рейсов в августе были выполнены с задержкой свыше 6 часов. Пассажиры, в свою очередь, не были во время проинформированы об этом, не получили положенного питания и проживания. Последняя история с вылетом Сочи-Москва вызвала больший резонанс, так как пассажиры потеряли более 24 часов, опоздали на стыковочные рейсы, и компания при этом не оказала должного внимания людям. Людей бросили, они покупали билеты за свой счёт. Очень надеемся, что после нашего обращения прокуратура проведёт проверку и заставит компанию возместить издержки пассажиров и на основании этой проверки Минтранс сможет принять соответствующее решение об отзыве лицензии у «ВИМ-Авиа» на международные вылеты», — отметил Зотов.
Согласно данным обращения в адрес главного прокурора России Юрия Чайки, авиакомпанией «ВИМ-Авиа»
«От лица «Общероссийского объединения пассажиров» выражаем обеспокоенность большим количеством обращений пассажиров в адрес нашей организации по массовым задержкам рейсов компании ООО «Авиакомпания «ВИМ-Авиа». Просим Вас рассмотреть обращение пассажиров рейсов №116 и №118 Сочи-Москва, выполнявшихся авиакомпанией «ВИМ-Авиа» (далее — Авиакомпания), учитывая следующие обстоятельства. Представитель Авиакомпании в течение всего дня не выходил на связь с пассажирами, появился в аэропорту
По его словам, в связи с тем, что были пропущены стыковочные рейсы в Москве, многим пассажирам с детьми — жителям регионов удалось добраться домой только
Как сообщается на сайте Росавиации, «ВИМ-Авиа» в августе 2017 года совершила больше всех задержек рейсов (более двух часов) и лидировала по количеству задержанных чартеров среди российских авиакомпаний. «ВИМ-Авиа» в августе выполнила 59 рейсов из 479, «Азур Эйр» — 29 из 893, «Ред Вингс» — 24 из 113.