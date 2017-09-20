Москва, 20 сентября, 2017, 09:26 — ИА Регнум. Общественная организация «Общероссийское объединение пассажиров» (ООП) направила письмо в генеральную прокуратуру с целью провести проверку в отношении авиакомпании «ВИМ-Авиа» в связи с массовыми задержками рейсов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил заместитель председателя объединения Илья Зотов. По итогам обращения в ООП надеются лишить компанию лицензии на международные перелёты. Данная мера позволит дисциплинировать остальные компании, чтобы не допускать задержки рейсов без оснований.

Общероссийское объединение пассажиров Обращение в прокуратуру

«За последние 4 месяца (май-август) компания «ВИМ-Авиа» задержала 240 рейсов более чем на 2 часа. При этом 11 рейсов в августе были выполнены с задержкой свыше 6 часов. Пассажиры, в свою очередь, не были во время проинформированы об этом, не получили положенного питания и проживания. Последняя история с вылетом Сочи-Москва вызвала больший резонанс, так как пассажиры потеряли более 24 часов, опоздали на стыковочные рейсы, и компания при этом не оказала должного внимания людям. Людей бросили, они покупали билеты за свой счёт. Очень надеемся, что после нашего обращения прокуратура проведёт проверку и заставит компанию возместить издержки пассажиров и на основании этой проверки Минтранс сможет принять соответствующее решение об отзыве лицензии у «ВИМ-Авиа» на международные вылеты», — отметил Зотов.

Согласно данным обращения в адрес главного прокурора России Юрия Чайки, авиакомпанией «ВИМ-Авиа» 10.09.2017 в 20.25 не был осуществлен рейс №116 Сочи-Москва, что подтверждается отметками в электронных билетах (маршрут/квитанции). Фактически часть пассажиров рейса №116 вылетели из Сочи 11.09.2017 в 11.20, другие пассажиры смогли вылететь только в 19.55. Также известно, что 10.09.2017 авиакомпанией «ВИМ-Авиа» был отменён рейс №118, время вылета которого в 11.00. В соответствии с подп. 4 п. 2 ст. 106 Воздушного Кодекса РФ пассажир воздушного судна имеет право бесплатного пользования услугами комнат отдыха, комнат матери и ребенка, а также местом в гостинице при перерыве в воздушной перевозке по вине перевозчика или при вынужденной задержке воздушного судна при отправке и (или) в полете. Однако авиакомпанией для пассажиров рейсов №116, №118 с 11.00 до 22.00 не было предоставлено питание, комнат отдыха, комнат матери и ребенка, никакая информация о рейсах не предоставлялась. О предоставлении питания пассажиры не были уведомлены, а узнали случайно от сотрудников аэропорта.

«От лица «Общероссийского объединения пассажиров» выражаем обеспокоенность большим количеством обращений пассажиров в адрес нашей организации по массовым задержкам рейсов компании ООО «Авиакомпания «ВИМ-Авиа». Просим Вас рассмотреть обращение пассажиров рейсов №116 и №118 Сочи-Москва, выполнявшихся авиакомпанией «ВИМ-Авиа» (далее — Авиакомпания), учитывая следующие обстоятельства. Представитель Авиакомпании в течение всего дня не выходил на связь с пассажирами, появился в аэропорту 10.09.2017 только в 20.30. Вел себя недоброжелательно, никаких пояснений по задержке рейсов не давал, списки пассажиров для предоставления питания и ночлега сформированы не были, половина людей расселялась самостоятельно. Гостиницу предоставили только в 23.45 на окраине города Сочи, на границе с Абхазией, в которой не было удобств. Утром из гостиницы пассажиров представитель авиакомпании не забрал, все добирались самостоятельно — на такси за свой счет», — говорится в официальном письме.

По его словам, в связи с тем, что были пропущены стыковочные рейсы в Москве, многим пассажирам с детьми — жителям регионов удалось добраться домой только 13.09.2017 . Кроме того, они столкнулись с проблемой провоза багажа. Сотрудниками аэропорта были изменены тарифы на оплату провоза багажа и сокращены лимиты, поэтому при уже купленных билетах с них требовали оплатить перевес, заявил Зотов. Например, пассажиров, у которых был оплачен тариф «эконом» с провозом багажа 23 кг, «перевели» на тариф «промо» с провозом багажа в 10 кг.

Как сообщается на сайте Росавиации, «ВИМ-Авиа» в августе 2017 года совершила больше всех задержек рейсов (более двух часов) и лидировала по количеству задержанных чартеров среди российских авиакомпаний. «ВИМ-Авиа» в августе выполнила 59 рейсов из 479, «Азур Эйр» — 29 из 893, «Ред Вингс» — 24 из 113.