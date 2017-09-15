Донецк, 15 сентября, 2017, 23:02 — ИА Регнум. Заместителя министра образования и науки Донецкой Народной Республики Ирину Симонову задержали за взятку донецкие правоохранители. Об этом 15 сентября сообщили источники в министерстве внутренних дел ДНР.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Копилка

«Симонову взяли с поличным на получении взятки», — отметил представитель министерства.

На данный момент сотрудники МВД ДНР завели уголовное дело и проводят оперативно-следственные действия. Подробности задержания и размер взятки оперативники не разглашают в интересах расследования.

Читайте также: В ДНР задержан первый замминистра доходов и сборов

Стоит отметить, что буквально неделю назад в День освобождения Донбасса в Ясиноватской общеобразовательной санаторной школе-интернате I—II ступеней № 14 замминистра образования и науки ДНР Ирина Симонова приняла участие в торжественном открытии музейной комнаты.

«Этот день значим для каждого ребенка, каждого школьника и студента Донецкой Народной Республики. Сегодня мы отдаем дань прошлому и с надеждой смотрим в будущее. Музейная комната в этой школе создавалась всего лишь год, но за это время была проделана огромная работа. Воспитанники Ясиноватской санаторной школы знают, что такое война не понаслышке и понимают, какой ценой нашему народу досталась Победа. Дети вместе с сотрудниками школы-интерната приложили огромные усилия для того, чтобы сохранить память о тех, кто ценой собственной жизни защищал нашу Родину», — отметила представитель Минобрнауки.

Читайте также: Одного из градоначальников в ДНР поймали на взятке